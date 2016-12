Copasir: nessun allarme terrorismo sulle spiagge italiane

"Per quanto riguarda le informazioni in possesso del Copasir, mai nessuno ci ha parlato di pianificazione in corso di attentati di questo genere che non ci risultano nella maniera più assoluta". Lo dichiara il presidente del Copasir Giacomo Stucchi a LaPresse, commentando la notizia diffusa dal quotidiano tedesco Bild secondo cui ci sarebbe una minaccia terrorismo sulle spiagge italiane.