Convalidato arresto reporter Die Welt per articoli contro Erdogan | La Germania s'infuria

Deniz Yücel, come tanti altri giornalisti di media internazionali, aveva scritto a proposito delle e-mail che il collettivo turco di hacker RedHack aveva trafugato dall'account privato di posta elettronica del ministro. Secondo quanto riporta Die Welt, alcune delle e-mail, visibili da dicembre su Wikileaks, riguardavano il controllo sui gruppi editoriali turchi e l'influenza sull'opinione pubblica tramite il ricorso a utenti fake su Twitter. "Le autorità accusano Yücel di essere membro di un'organizzazione terroristica, di uso improprio di dati e di propaganda terroristica", aveva riferito Die Welt.



E non si è fatta attendere la reazione di Berlino. "Si tratta di una decisione troppo dura e per questo inadeguata". Così il ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel commentando la notizia. "La decisione del giudice non considera nè l'alto valore della libertà di stampa e di opinione, nè la circostanza che Deniz Yucel si sia messo volontariamente a disposizione della giustizia turca e sia pronto a affrontare le indagini".



Tempi difficili per relazioni con Germania - "Tempi difficili per le relazioni turco-tedesche". Ha detto il ministro Gabriel. "Il caso Deniz Yucel accende un faro abbagliante sulla differenza fra i nostri due Paesi - continua Gabriel - nel rispetto dei principi del diritto e nella valutazione della libertà di stampa e di opinione". "Abbiamo tutti i motivi per mettere le cose in chiaro con la Turchia - conclude il ministro - e siamo risoluti a esercitare ogni pressione, per far sì che Deniz Yucel venga rimesso rapidamente in libertà e che il procedimento a suo carico abbia un buon esito".