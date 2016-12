Controlli al Brennero, Spiegel: la Merkel strizza l'occhio a Vienna sui migranti

Sui migranti Angela Merkel si affida all'aiuto di Vienna. Lo scrive lo Spiegel, aggiungendo che alla cancelliera sarebbe stato chiesto cosa succederebbe se l'Italia facesse passare un gran numero di migranti e se questi volessero raggiungere in massa la Germania. Merkel avrebbe risposto che "in tal caso l'Austria chiuderebbe il Brennero". Diversi partecipanti all'incontro, riferisce lo Spiegel, sono rimasti stupiti.

Angela Merkel finora ha criticato con forza l'intenzione di Vienna di introdurre i controlli al confine del Brennero per fermare il flusso di migranti provenienti dall'Italia. Per questo - rivela lo Spiegel online - molti partecipanti a un incontro di deputati cristiano-democratici a Berlino sono rimasti sorpresi da un'affermazione che Merkel avrebbe fatto in quell'occasione.



Merkel infatti avrebbe risposto che spetta a Roma registrare e provvedere all'assistenza dei rifugiati. Alla domanda del capogruppo Csu Thoma Kreutzer, su cosa sarebbe successo se il governo italiano non avesse potuto o voluto ottemperare a questo obbligo e migliaia di profughi si fossero nuovamente diretti in Germania, Merkel avrebbe detto: "Allora l'Austria chiuderà il Brennero".