Contro Castro 634 attentati nei 41 anni in cui è stato al potere

Tra il 1959 e il 2000, periodo in cui è stato al potere, i "tentativi di attentati" contro il leader cubano Fidel Castro sono stati 634. A ricordarlo è il sito "Fidel soldato delle idee", una delle iniziative in corso a L'Avana per celebrare il compleanno dell'ex presidente, che domenica spegnerà 90 candeline. Il lider maximo è stato, secondo quanto da lui stesso dichiarato, nel mirino "di piu' piani di attentati" di qualsiasi altro leader mondiale.