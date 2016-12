Contrada,Corte Ue:no ricorso Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso contro il governo italiano sul caso di Bruno Contrada. A rivelarlo è lo stesso ex dirigente del Sisde. La Corte, lo scorso aprile, aveva sancito che Contrada non doveva essere condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno alla mafia, riconoscendogli un risarcimento di 10 mila euro per danni morali.