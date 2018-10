Conti della Spagna nel mirino, media: in arrivo lettera allerta Ue

La Commissione Ue dovrebbe inviare a breve alla Spagna una lettera di allerta e richiesta di spiegazioni sul draft di bilancio per il 2019. E' quanto scrivono i media spagnoli secondo cui, in particolare, Bruxelles mette in dubbio i numeri forniti dal governo socialista relativi alle entrate, previste in crescita di 5,6 miliardi. Nel progetto di bilancio di Madrid non si rispetterebbero nemmeno gli obiettivi di deficit.