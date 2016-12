Contesta le prediche del pastore, a 103 anni espulsa dalla chiesa

Espulsa dalla chiesa della Union Grove Baptist Church di Elberton, in Georgia, Usa, che frequenta da 92 anni, per forti contrasti con il parroco. Genora Hamm Biggs, a 103 anni, ha osato contestare apertamente, aprendo una fronda di dissenso tra i fedeli, le prediche del reverendo Timothy Mattox, lì da 6 anni, arrivando a chiederne la rimozione. Così per l'arzilla vecchina è scattato una sorta di "daspo": le è stato vietato dallo stesso parroco, in accordo con i suoi superiori, di partecipare alle funzioni e frequentare il luogo sacro. La stessa misura è stata presa anche per altri venti fedeli "ribelli".

"Abbiamo cercato di mandarlo via, ma lui vuole restare qui. Dopo la nostra mozione, ho ricevuto una lettera formale che mi vietava l'ingresso in chiesa", ha raccontato la signora Biggs al network Abc, continuando a gettare accuse sul pastore che non risponderebbe più neppure alle sue telefonate.

Ma la centenaria, che fin da bambina è una fervida praticante e che non ha digerito il divieto, in segno di sfida si è presentata con gli altri venti fedeli colpiti dallo stesso daspo a una celebrazione. Il reverendo Mattox, come riferisce la stampa, ha allora interrotto la messa e per riprenderla ha atteso l'uscita dalla chiesa dei contestatori.

Chiamata in causa per una mediazione, la polizia di Elberton ha dichiarato di non voler entrare nella vicenda.