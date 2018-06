Conte ricevuto all'Eliseo: calorosa stretta di mano con Macron

In base a quanto si apprende da fonti governative, una delle proposte che Conte farà a Macron sarà quella di istituire hotspot nei Paesi africani d'origine per chiudere la rotta verso il Mediterraneo tutelando, al tempo stesso, le vite dei migranti. I centri di prima accoglienza dovrebbero sorgere non solo in Libia ma anche negli Stati sahariani, come il Niger. La proposta, spiegano le stesse fonti, è per un'attuazione nel breve periodo in vista di una riforma del regolamento di Dublino, fortemente voluta dal governo italiano.