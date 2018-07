Conte: "D'accordo con Trump, riequilibrare spese alla Nato"

"Sulla Nato c'è stata una posizione chiara di Trump che io condivido: l' esigenza di riequilibrare la spesa che in questo momento è squilibrata". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa insieme con il presidente Usa Donald Trump. "Sono posizioni ragionevoli che io tengo in gran conto. Dobbiamo negoziare per trovare il punto di equilibrio", ha aggiunto.