Consiglio Ue sui migranti, accordo su tutto: Libia, Ong e rimpatri

"I ministri dell'Interno Ue hanno raggiunto un accordo sulla necessità di accelerare il lavoro collettivo per ridurre la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo e rafforzare il sostegno all'Italia" Lo si legge in una nota della presidenza estone. Nell'intesa si prevede di "aumentare l'impegno per la Libia e altri Paesi terzi chiave; rivedere e coordinare meglio le operazioni di search and rescue (codice condotta ong); e i rimpatri".