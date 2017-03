Consiglio Sicurezza Onu: ferma condanna per test missili NordCorea

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha condannato con fermezza i recenti test missilistici della Corea del Nord, esprimendo preoccupazione per "il comportamento sempre più destabilizzante" di Pyongyang. La condanna è espressa in un testo redatto dagli Usa e approvato all'unanimità dai 15 Paesi membri del Consiglio, a dispetto delle tensioni tra Washington e Pechino per l'annuncio del dispiegamento di un sistema antimissile americano in Corea del Sud.