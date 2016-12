Congo, via libera all'adozione di 69 bambini in tutto il mondo

E' finalmente arrivato il via libera del governo della Repubblica democratica congolese per l'adozione di 69 bambini da parte di famiglie straniere, anche italiane. Dopo uno stallo durato più di due anni, i piccoli potranno raggiungere i loro nuovi genitori. Altri mille bambini, invece, per ora rimarranno negli orfanotrofi congolesi.

Secondo quanto comunicato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sono dieci i bambini congolesi che adottati potranno finalmente arrivare in Italia, in tempi che, tuttavia, non sono stai ancora chiaramente definiti.



"Siamo contenti ma continueremo a lavorare incessantemente per portare a casa fino all'ultimo bambino - commenta Silvia Della Monica, presidente della Cai - Nella Repubblica democratica del Congo restano ancora circa 130 bambini adottati da italiani. Le nostre procedure sono corrette e perciò pensiamo che ci siano le condizioni per farli ricongiungere con le loro famiglie".



Tuttavia lo scetticismo non può essere taciuto, soprattutto riguardo alle affermazioni del Governo congolese sul fatto che le prossime adozioni dovranno aspettare l'approvazione della nuova legge attualmente in discussione. "Non mi risulta - conclude il presidente - che l'approvazione della legge debba incidere con le procedure già corrette".