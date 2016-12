23:40 - Sono almeno 26 le persone morte in un naufragio sul lago Tanganica, nel sud-est della Repubblica democratica del Congo (Rdc, ex Zaire). Lo hanno riferito fonti ufficiali, aggiungendo che 221 passeggeri sono stati tratti in salvo. Il battello, privato, stava trasportando persone e merci: probabilmente a causa del carico eccessivo si è improvvisamente piegato su un lato, ribaldandosi nelle acque del lago.