Congo, proseguono violenze a Kinshasa: le vittime salgono a 44

Sale il bilancio delle violenze in Congo con un bilancio nelle ultime 24 ore di 44 morti. Lo riferisce Human Rights Watch. Migliaia di persone sono scese per le strade della capitale per protestare contro la prosecuzione del mandato presidenziale di Joseph Kabila, in scadenza a dicembre. Almeno 37 dimostranti sono stati uccisi dalla forze di sicurezza. Sei poliziotti e un membro del partito di Kabila sono invece stati uccisi dai manifestanti.