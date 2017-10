Congo, lavoro minorile e sottopagato: "Le Iene" mostrano il prezzo della tecnologia

Tunnel artigianali senza alcun tipo di sicurezza, minatori illegali e condizioni disumane. In un mondo sempre più tecnologico l'inviato Luigi Pelazza si è domandato da dove arrivi il cobalto, materiale alla base di tutto ciò che ha una batteria e per questo definito il petrolio del futuro. Negli ultimi cinque anni la domanda del cobalto si è triplicata e secondo le previsioni raddoppierà ancora nei prossimi tre anni. Per avere una risposta più dettagliata sulla questione, la Iena si è recata in Congo, dove ha scoperto che esiste un mercato illegale che sfrutta vittime del posto sottopagate e spesso anche ragazzi minorenni.