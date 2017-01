Conflitto in Afghanistan, Onu: un terzo popolazione senza aiuti

Almeno un terzo della popolazione afghana, circa 9,3 milioni di persone, avrà bisogno quest'anno di assistenza umanitaria. Lo rivela un rapporto dell'Onu, citato da 1TvNews, sottolineando che questa cifra è in aumento rispetto al passato. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento dell'aiuto umanitario (Ocha) ha calcolato che l'attuale numero di persone che hanno bisogno di aiuto è in aumento del 13% "per l'estensione del conflitto".