Confermato caso di ebola in Scozia

00:30 - E' stato confermato un caso di ebola a Glasgow, in Scozia. Lo annuncia Sky News. Si tratterebbe di una donna, operatore sanitario ritornato dalla Sierra Leone. Sono subito scattate le misure per risalire ai passeggeri dei voli e a chiunque altro possa essere venuto in contatto con lei. La paziente, le cui condizioni sono stabili, è in isolamento all'ospedale Gartnavel di Glasgow ma verrà presto trasferita al Royal Free Hospital di Londra.