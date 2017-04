Conferenza sulla pace, Papa il 28 aprile in Egitto da imam Al-Azhar

Il 28 aprile Papa Francesco si recherà a Il Cairo per rendere visita al grande imam di Al-Azhar. Entrambi i capi spirituali terranno poi un discorso in occasione della Conferenza internazionale sulla pace. E' un appuntamento di grande rilievo nel viaggio del Pontefice in Egitto, confermato dal Vaticano per il 28 e 29 aprile. L'ultimo giorno Bergoglio celebrerà una messa.