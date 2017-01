Conferenza Parigi, impegno soluzione di due Stati in Medio Oriente

Il vertice sul Medio Oriente chiusosi a Parigi ha ribadito il sostegno della comunità internazionale a favore della soluzione dei "due Stati", e il non riconoscimento di qualsiasi azione unilaterale di israeliani o palestinesi, in particolare per quel che riguarda le frontiere o lo status di Gerusalemme. I 75 Paesi che hanno partecipato chiedono a israeliani e palestinesi di "impegnarsi per una soluzione a due Stati" e di "astenersi da passi unilaterali".