Concluso vertice lampo Italia-Turchia, Erdogan ripartito per Ankara

Il presidente turco Recep Erdogan

Conclusa la visita-lampo in Italia, il Presidente turco, Tayyip Erdogan ha lasciato l'italia. L'aereo speciale, un Airbus A330-200 con la livrea della "Republic of Turkey" è decollato poco dopo le 22. La partenza del Presidente turco per motivi di sicurezza è avvenuta in un'area decentrata dello scalo romano. Il corteo presidenziale, scortato da un nutrito dispiegamento delle forze dell'ordine, è entrato da un varco secondario.