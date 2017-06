Concerto di Manchester, la polizia prepara un "anello di acciaio"

La polizia di Manchester sta preparando un "anello di acciaio" a difesa del mega concerto in memoria delle vittime dell'attentato del 22 maggio. Il Daily Telegraph lo definisce come uno dei maggiori mai visti in Gran Bretagna. Centinaia di agenti coinvolti per perquisire, uno ad uno, quanti prendono parte al 'live' dello Stadio Old Trafford di cricket. "Ognuno sarà perquisito, inclusi zaini e borse", ha detto il capo del servizio di sicurezza.