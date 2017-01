Con Trump riparte la corsa agli armamenti: "Gli Usa devono rafforzare la capacità nucleare"

"Gli Usa devono rafforzare ed espandere notevolmente la propria capacità nucleare fino a quando il mondo non riprenderà coscienza per quanto riguarda il nucleare". Così su Twitter il presidente eletto Donald Trump, al termine della seconda giornata di briefing degli 007 americani sulla sicurezza nazionale. Poche ore dopo un suo portavoce ha "frenato", sottolineando come il tycoon si riferisse alla necessità di prevenire la proliferazione nucleare.