Betlemme, rilasciati i due street artist italiani

Lo street artist di origini olandesi Jorit Agoch era stato arrestato sabato con l'accusa di aver "danneggiato e imbrattato la Barriera di difesa nella zona di Betlemme", dove aveva dipinto un murale in omaggio all'attivista palestinese Ahed Tamimi che poche ore fa ha riacquistato la libertà dopo otto mesi di detenzione in Israele con l'accusa di aver schiaffeggiato un soldato delle forze di difesa israeliane.



La mamma di Jorit esulta: "Non ha perso il buonumore" - "Sono felice. Ho già parlato con Jorit attraverso il telefono dell'avvocato del consolato italiano che ha seguito la vicenda". Cosi' al telefono la signora Jeannina, mamma di Jorit. "L'ho sentito contento e ha fatto anche una battuta. E' provato dall'esperienza, ma non ha perso il buonumore che lo contraddistingue sempre", ha detto mamma Jeannina. Il rimpatrio del giovane artista e dei compagni sarà organizzato dal consolato italiano nelle prossime ore.



Il ministro Moavero: "Sollievo, presto rientro" - "Apprendo con sollievo che, anche grazie all'ottimo lavoro svolto sin da ieri dalla nostra Ambasciata a Tel Aviv e dal nostro Consolato a Gerusalemme, in stretto raccordo con la Farnesina, i nostri due connazionali fermati in Israele potranno presto rientrare in Italia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.