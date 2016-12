Computer Delta Airlines in tilt: compagnia cancella altri 250 voli

Delta Airlines ha annunciato che cancellerà circa 250 voli nella giornata di oggi, mentre lavora per far tornare alla normalità le sue operazioni dopo il blocco informatico di ieri che ha provocato la cancellazione di circa mille voli. "Siamo stati in grado di riportare i nostri sistemi online e riprendere i voli entro alcune ore ieri, ma stiamo ancora lavorando per il ripristino", ha fatto sapere Delta in una nota.