Compra un congelatore usato e vi trova dentro un cadavere: giallo negli Stati Uniti

Un cadavere è stato trovato all'interno di un congelatore a Goldsboro, cittadina del Sud-Est americano. A compiere la macabra scoperta è stata una donna che, tre settimane prima, aveva acquistato l'elettrodomestico usato. Solo quando ha deciso di installarlo, si è accorta del corpo. La polizia ha identificato la vittima: si tratta di una 75enne, Arma Ann Roush, ex vicina della donna che ha comprato il congelatore. Si cerca la figlia.

La vicenda è ancora da chiarire, ma gli investigatori stanno cercando la figlia della vittima, di 56 anni, che non avrebbe segnalato la scomparsa o la morte della madre. Le cause del decesso restano al momento "sconosciute": sul corpo della donna non sarebbero comunque stati individuati segni di violenza.