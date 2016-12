Compleanno rovinato per una 16enne Usa: pioggia di feci durante il party in giardino

Per il suo 16esimo compleanno, l'americana Jacinda Cambray aveva chiesto una sorpresa. Ma non si aspettava certo che quella sorpresa arrivasse dal cielo e le rovinasse la festa: perché proprio mentre la ragazzina soffiava per spegnere le candeline della torta, sul giardino della sua casa a Levittown, in Pennsylvania, è iniziata una pioggia di feci che ha lordato tutto e tutti, mandando decisamente a monte il party.