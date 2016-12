Compagnie aeree americane tornano a volare su Cuba dopo 50 anni

Per la prima volta in oltre 50 anni, l'amministrazione Obama ha concesso alle compagnie aeree americane di cominciare a fare scalo a Cuba, dopo lo storico disgelo diplomatico. Il dipartimento dei Trasporti ha selezionato sei vettori (American Airlines, Frontier, JetBlue, Silver Airways, Southwest e Sun Country) per far rotta su nove città dell'isola caraibica, oltre a L'Avana. I primi biglietti dovrebbero essere venduti nelle prossime settimane.