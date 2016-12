Commissione Ue: "Flessibilità nei bilanci per le spese contro il terrorismo"

La Commissione Ue proporrà di utilizzare la flessibilità prevista dal Patto di stabilità per le spese sulla sicurezza, in particolare per valutare i costi di "eventi eccezionali" che i governi si troveranno ad affrontare. Bruxelles presenterà a breve il nuovo approccio per il trattamento degli investimenti legati alla lotta al terrorismo, il quale potrebbe essere utilizzato già a maggio.

"La protezione ha un costo, in termini di intelligence, applicazione della legge, forze armate o rafforzamento delle infrastrutture. Ma questi costi vanno messi in prospettiva rispetto ai danni umani ed economici che i criminali possono creare - scrivono i tecnici Ue - . Alla luce della severità delle minacce che la Ue si trova ad affrontare, la Commissione proporrà di usare la flessibilità compresa nel Patto di stabilità per accomodare eventi eccezionali fuori dal controllo dei governi quando considererà le spese addizionali direttamente legate alla minaccia".



La Commissione quindi ora si confronterà con gli Stati per trovare un accordo per procedere su questa strada. Bruxelles "proporrà un approccio sul trattamento di spese eccezionali direttamente legate alla lotta al terrorismo, nel contesto del Patto di stabilità. La Commissione intende usare tale approccio nel pacchetto di primavera del Semestre europeo", cioè quando presenterà le nuove valutazioni sui conti pubblici