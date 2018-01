Combattenti Isis sbarcati in Italia, Tunisia: notizia infondata

Anche la Tunisia smentisce le informazioni secondo cui una cinquantina di combattenti tunisini dell'Isis, segnalati dall'Interpol, sarebbero arrivati in Italia e, in alcuni casi, avrebbero già raggiunto altri Paesi europei. In un comunicato, il ministero dell'Interno di Tunisi dichiara che la notizia è "infondata, in base ai dati a sua disposizione e alle indagini compiute dalle varie unità di sicurezza".