Colorado, sparatoria a Denver: morti un agente e l'aggressore

Sparatoria alla periferia di Denver, in Colorado. Morto un agente e l'assalitore armato. Lo riferiscono le autorità precisando che le persone ferite sono 4 poliziotti e due civili. Lo scontro a fuoco è avvenuto nel complesso residenziale di Copper Canyon, dopo che gli agenti erano stati chiamati per schiamazzi. La polizia ha chiesto agli abitanti della zona di restare in casa, lontani dalle finestre.