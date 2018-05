27 aprile 2018 09:40 Colorado: perde le gambe in un incidente, sale 2.744 gradini con le braccia Il Manitou Incline è una delle salite più alte del mondo e in molti la chiamano "il santo Graal del cardio". Mandy Horvath ha raggiunto la cima solo con le braccia

Mandy Horvath aveva perso entrambe le gambe dopo un incidente. Quattro anni dopo, ha raggiunto la vetta del Manitou Incline, in Colorado. Sono 2744 gradini, in una delle più alte scale di questo tipo nel mondo. E' stata anche soprannominata il "santo Graal del cardio", e viene usata anche dagli atleti per allenarsi. Horvath ha documentato la sua impresa su Instagram per mostrare "che non esiste assolutamente nulla di impossibile".

L'incidenteE' stato uno scontro frontale con un treno, un sabato notte, di ritorno da una serata. Horvath era confusa, si pensa fosse sotto l'effetto di una delle cosiddette droghe dello stupro. Solo i rapidi riflessi del macchinista sono riusciti a evitare il peggio. Ma le gambe della donna, ormai, erano perse per sempre.





L'impresaIl Manitou Incline è alto 610 metri ed è composto da più di 2700 gradini, fatti con i resti delle rotaie dove prima passava la ferrovia. In alcuni punti raggiunge anche il 68% di pendenza, oltre a zone dove il terreno è sconnesso e i gradini non sono facilmente praticabili per nessuno. E' stato chiamato anche "il santo Graal del cardio", cioè quegli esercizi che normalmente si fanno per perdere peso e allenare la resistenza fisica. Horvath non ha sostenuto alcun tipo di preparazione. In cima al Manitou ci è arrivata solo con la forza delle sue braccia. "Volevo far vedere che non esiste assolutamente nulla di impossibile", ha scritto su Instagram, dove ha documentato la sua impresa. "Tutti attraversiamo fasi di depressione, ansia e tristezza. Uscite. Scalate qualcosa, correte. O se non riuscite, gattonate". Come ha fatto lei.