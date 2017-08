Colorado, il salvataggio di un uomo e del suo cane finiti nel fiume

Erano rimasti bloccati nella propria auto dopo essere stati sorpresi dalla piena del fiume locale, ma per fortuna la disavventura di un uomo della conte di Fremont e del suo cane è finita nel migliore dei modi grazie al tempestoso salvataggio dei vigili del fuoco. Le inondazioni che hanno colpito il Colorado in questi giorni non sembravano poter lasciare scampo al malcapitato e al suo animale domestico, finché un soccorritore è riuscito a raggiungere la vettura con una gru, compiendo un gesto di estremo coraggio diventato velocemente virale sul web.