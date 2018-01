Colorado, identificato killer agente: sul web attaccava polizia

Identificato l'uomo che domenica ha sparato a cinque agenti uccidendone uno alla periferia di Denver, in Colorado, prima di essere colpito a morte dalla polizia. Si tratta di Matthew Riehl, 37 anni. In passato Riehl aveva postato su Youtube diversi video in cui inveiva contro la polizia locale. A novembre inoltre era stato segnalato, con una foto sua e della sua auto, agli studenti dell'università del Wyoming come un individuo pericoloso.