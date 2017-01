Colorado,Christo rinuncia a installazione come protesta contro Trump

L'artista bulgaro Christo - foto di Wolfgang Volz

Per oltre 20 anni l'artista Christo ha lavorato ad uno dei suoi progetti più ambiziosi, spendendo anche 15 milioni di dollari di fondi personali, per realizzare un'installazione in Colorado con la promessa di attirare migliaia di visitatori. Adesso però ha deciso di rinunciarvi, in quanto l'opera sorgerebbe su terreno federale e quindi gestito direttamente dal presidente Usa Donald Trump, con il quale l'artista non vuole avere nulla a che fare.