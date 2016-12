Colonia, Procura mette una taglia Pullman migranti inviati alla Merkel

Mentre a Colonia continua la caccia agli aggressori che la notte di Capodanno hanno molestato almeno 652 donne, la Procura della città renana ha messo una taglia sulla loro testa. Per chiunque fornisca informazioni o testimonianze che portino agli arresti dei responsabili, infatti, sono stati messi a disposizione premi in denaro fino a 10mila euro.

Il governo del Nordreno-Vestfalia, inoltre, dispiegherà un maggior numero di poliziotti, circa 500 in più. Lo ha detto il governatore socialdemocratico Hannelore Kraft nel corso di una riunione straordinaria del Landtag, il parlamento regionale, come riporta lo Spiegel online. Per le vittime delle aggressioni verrà istituito uno sportello dove presentare denunce.



Baviera, deputato invia alla Merkel pullman con 31 profughi - Intanto, per protestare contro la politica di accoglienza dei rifugiati di Angela Merkel, il presidente del cantone rurale di Landshut, Peter Dreier, ha inviato alla cancelleria di Berlino un pullman con 31 profughi siriani. "Noi cerchiamo di integrare queste persone, ma così non funziona se arriva un'altra ondata di un milione di migranti. Ecco perché è il momento di battere i pugni sul tavolo", ha sottolineato Dreier all'emittente televisiva N24.