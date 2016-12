Colonia, Milo Moiré nuda per protesta: "Solidarietà alle vittime di violenze"

Per protestare contro l'ondata di violenze e furti nei confronti di un centinaio di donne avvenuta a Capodanno a Colonia, la svizzera Milo Moiré ha deciso di sfilare nuda di fronte al duomo della città tedesca. L'artista 32enne ha espresso solidarietà per le donne "vestita" soltanto di scarpe e un cartello recante la scritta: "Rispettateci! Non siamo prede libere nemmeno se siamo nude". La polizia ha identificato 31 responsabili , 18 dei quali sono profughi richiedenti asilo.

Milo Moiré è divenuta famosa in tutto il mondo per le sue performance "indecenti". Sempre in Germania, nel febbraio 2015 ha attraversato le sale del museo di Muenster completamente nuda con un bimbo in braccio. La 32enne svizzera già nel 2013 aveva diviso la critica con un'altra prova audace: uova coperte di vernice che uscivano dalla sua vagina.