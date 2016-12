Colonia, Merkel: ipotesi espulsioni

Angela Merkel non esclude la possibilità di espulsioni più veloci per gli stranieri che compiono reati. La cancelliera lo ha detto durante la visita in Romania, commentando i fatti di Colonia a Capodanno. "Bisogna dare segnali chiari", ha detto, sottolineando che è necessario trarre le conseguenze da quanto accaduto: valutare, ad esempio, se finora si sia fatto abbastanza per espellere gli stranieri che abbiano commesso delitti in Germania.