Colonia,Merkel: danno per profughi

Per la cancelliera Angela Merkel è importante che "la piena verità sia messa sul tavolo senza sconti ed edulcorazioni". Lo ha sottolineato il suo portavoce commentando le aggressioni avvenute a Colonia e in altre città a Capodanno. "Qui non si tratta di profughi, ma di criminalità". Senza la verità, "si avrebbe un danno allo stato di diritto e alla grande maggioranza dei rifugiati che non ha alcuna colpa e cerca protezione", ha spiegato.