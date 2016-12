Colonia, la polizia: "Mille gli aggressori di Capodanno, rete organizzata"

Sul caso il ministero dell'Interno del Land Renania-Vestfalia ha aggiunto che le forze dell'ordine stanno indagando su una rete criminale proveniente dalla vicina città di Duesseldorf, distante una quarantina di chilometri.



L'aggressione di massa in Germania sta dividendo gli animi e ha scatenato polemiche anche aspre sull'immigrazione e l'accoglienza dei rifugiati. Almeno una delle circa 90 donne che hanno sporto denuncia ha denunciato di essere stata violentata.



La tipologia degli incidenti, secondo la polizia, è simile ad altri avvenuti a Duesseldorf, dove in passato alcune donne sono state distratte con molestie sessuali mentre venivano derubate.



Denunce di molestie anche a Duesseldorf e Amburgo - Si allarga il caso delle molestie sessuali contro le donne. Altre 50 denunce analoghe sono infatti state registrate ad Amburgo e 11 a Duesseldorf. Le vittime hanno denunciato di essere state aggredite da gruppi numerosi di uomini, molestate e in alcuni casi derubate, così come è accaduto a Colonia. Ad Amburgo, la polizia indaga su 39 presunti casi di abusi sessuali e 14 furti. Tutte le vittime hanno tra i 18 e i 25 anni. A Duesseldorf, sono 11 le donne che hanno denunciato aggressioni sessuali e le indagini mirano a verificare se i fatti siano collegati a quelli di Colonia.



Salvini: "Castrazione chimica per quegli schifosi" - Se dipendesse da me, le centinaia di schifosi che hanno aggredito e violentato decine di donne in Germania la notte di Capodanno, oltre all'arresto subirebbero una bella castrazione chimica". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini commentando le violenze sessuali denunciate a Colonia. "Erano immigrati? - continua il leader leghista -. Non mi stupisce, ma non cambia niente. Tocchi una donna o un bambino? ZAC! E non lo fai più".