Colonia, l'imam: donne "profumate" hanno provocato gli uomini in piazza

La Bild cita l'intera frase pronunciata dall'imam: "Uno dei motivi per cui gli uomini musulmani violentano o infastidiscono le donne è per come vanno vestite. Quando se ne vanno in giro mezze nude e profumate, accadono certe cose. E' come buttare olio sul fuoco".



Secondo il tabloid, l'imam predica nella moschea Al Tahuid a Kalk, quartiere problematico di Colonia con la più alta densità criminale. E' considerato un elemento ultra-conservatore vicino al movimento salafita e da anni sarebbe sotto osservazione dell'ufficio federale per la salvaguardia della costituzione del Nordreno-Vestfalia.



Il deputato dei verdi Volker Beck, esperto di difesa dei diritti dell'uomo, ha annunciato di aver esposto denuncia contro l'imam per istigazione pubblica commettere reato.