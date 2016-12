Colonia, aggressione con coltelli e armi da fuoco: un ferito

Una persona è stata aggredita con coltelli e armi da fuoco a Colonia, in Germania, e due sospetti sono in fuga. L'allarme è scattato poco prima delle 4 di notte, quando alla polizia sono arrivate diverse chiamate di cittadini che denunciavano la presenza in strada di 3 o 4 persone armate. La vittima è stata ferita a una coscia mentre tentava di fuggire in auto. Un possibile sospetto è stato identificato poco dopo. Si esclude il terrorismo.