Colombia, Uribe indagato da Corte suprema: "Lascio il senato"

L'ex presidente colombiano, Alvaro Uribe, ha annunciato martedì sera che potrebbe rinunciare al suo seggio di senatore dopo che la Corte suprema ha aperto una indagine nei suoi confronti con l'ipotesi di reato di "corruzione e frode procedurale". "La Corte suprema - ha spiegato via Twitter - mi chiama per una indagine, non mi hanno interrogato prima di farlo, mi sento impedito moralmente a svolgere il ruolo di senatore".