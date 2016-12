11 giugno 2016 19:13 Colombia, ucciso 44enne italiano: il movente sarebbe un debito con la criminalità organizzata Emanuele Martini è stato freddato lʼ8 giugno con otto colpi di pistola: la moglie colombiana è stata messa sotto protezione. Gli amici però negano: "Si faceva ben volere da tutti"

C'è l'ipotesi criminalità organizzata dietro alla morte di Emanuele Martini, 44enne italiano freddato da otto colpi di pistola a Santiago De Cali, in Colombia. L'omicidio, avvenuto nella mattinata dell'8 giugno, sarebbe forse dovuto ad un prestito chiesto dalla vittima a persone legate al malaffare. La moglie colombiana - messa sotto protezione - esclude però che Emanuele potesse avere dei debiti.

La dinamica dell'omicidio è stata subito ricostruita: l'uomo era in auto, fermo al semaforo, ed è stato affiancato da un'altra vettura. Il passeggero - tuttora ignoto - ha poi abbassato il finestrino e sparato otto colpi di pistola rivolti a Martini. Soccorso da una pattuglia di polizia che passava in quella zona, l'italiano è stato trasportato in ospedale, dove è morto per le gravi ferite riportate.

Il 44enne - di professione topografo - si era trasferito in Colombia cinque anni fa per vivere assieme a una ragazza di cui si era innamorato, aprendo con lei una panetteria. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la compagna - a cui era intestato l'esercizio - avrebbe venduto tutto e sarebbe tornata in Italia con la figlia. Il ragazzo avrebbe in seguito incontrato un'altra donna, con la quale si è poi sposato: con quest'ultima ha poi deciso di dare avvio a un'attività di trasporto con un piccolo bus. Gli investigatori colombiani pensano che proprio per far ciò abbia incautamente chiesto un prestito a malviventi legati alla criminalità organizzata. Le indagini sono tuttora in corso.