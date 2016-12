Colombia, studente italiano 22enne muore in un incidente stradale

Uno studente italiano di 22 anni, Amedeo Granelli, di Bologna, è morto in un incidente stradale in Colombia, dove si trovava per un periodo di volontariato per combattere lo sfruttamento dei bambini. Il giovane era alla Ong Fundacion Oasis de amor y paz e si era laureato a Forlì in Scienze politiche. Il pick-up su cui si trovava è uscito di strada mentre stava viaggiando a nord di Santander. Nell'incidente altre cinque persone sono rimaste ferite.