Colombia, stop raid su campi Farc

Nel tentativo di diminuire la conflittualità nel Paese dopo la tregua unilaterale di un mese iniziata il 20 luglio, il governo colombiano sta per sospendere i bombardamenti aerei dei campi dei guerriglieri Farc. Il presidente Juan Manuel Santos ha annunciato che il via libera a nuovi raid contro campi Farc nella giungla potrà venire solo da lui e solo se i campi stessi rappresenteranno un rischio per civili e infrastrutture.