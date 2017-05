Colombia, si schianta piccolo aereo militare: otto morti

Un piccolo aereo militare si è schiantato vicino Bogotà, causando la morte di otto persone tra cui tre civili. Il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha espresso le sue condoglianze per l'accaduto su Twitter. Un'inchiesta è in corso per stabilire le cause dell'incidente. Il Cessna Caravan volava da una base militare verso un piccolo aeroporto subito fuori dalla capitale.