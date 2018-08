Colombia, sequestrati tre soldati dalla guerriglia dell'Eln

L'esercito colombiano ha reso noto che tre suoi soldati che erano a bordo di un veicolo pubblico nel dipartimento di Arauca sono stati sequestrati, a quanto sembra da membri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Secondo un portavoce dell'8/a Divisione dell'esercito i tre militari "erano in permesso, in abiti civili e senza armi" quando sono stati presi in consegna da due uomini armati.