Colombia: riunione Farc in giungla per ratifica accordo pace

I capi delle Farc, la guerriglia di sinistra che dopo oltre 50 anni e una guerra civile che ha fatto oltre 220mila morti ha firmato uno storico trattato di pace con il governo della Colombia, si riuniranno nella foresta per "ratificare" l'accordo. L'intesa prevede che i miliziani consegnino le armi. In cambio il partito che nascerà dalle Farc otterrà una base minima di 10 seggi garantiti in Parlamento.