Colombia, invitano al ristorante un cantante di strada ma la cameriera lo manda via: "Non consono al locale"

Quell'esibizione di "Mamá Vieja" li aveva davvero conquistati, così hanno chiesto a quel cantante di strada con la chitarra di accomodarsi al loro tavolo per mangiare insieme al ristorante dove si erano fermati per la pausa pranzo. Ma l'anziano mendicante-artista, don José, viene fatto alzare dalla cameriera e accompagnato all'esterno del locale, perché "non consono", tra le proteste dei presenti che denunciano pubblicamente su Facebook la discriminazione alla quale hanno assistito. L'episodio è avvenuto in un locale di Medellin, in Colombia, e il video ha sollevato un gran polverone.