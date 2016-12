Colombia, il presidente Santos: pronto a firmare il trattato di pace con le Farc

L'accordo dovrà poi essere approvato dai colombiani, chiamati ad esprimersi in un referendum indetto per il 2 ottobre. Nessun dettaglio è stato fornito sulla cerimonia. La firma dell'intesa, composta da 297 pagine, dovrebbe favorire lo scioglimento delle Farc, che al momento contano circa 7.000 militanti.



Secondo quanto concordato, i militanti delle Farc dovrebbero consegnare le armi ad una missione Onu dispiegata in 28 aeree rurali entro sei mesi. A chi confesserà i propri crimini di guerra sara' consentito di scontare la propria pena prestando servizi sociali nelle aree più colpite dal conflitto. Al futuro movimento politico saranno riservati 10 seggi in parlamento per due legislature, fino al 2026.



Dopo , dovrà dimostrare la propria forza alle urne. In attesa del referendum, governo e Farc stanno comunque facendo dei passi avanti per l'attuazione dell'intesa: ieri i negoziatori all'Avana hanno annunciato che a partire dal 10 settembre i bambini soldato con meno di 15 anni lasceranno i campi dei guerriglieri e saranno presi in carico da rappresentanti dell' Unicef.